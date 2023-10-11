Марко заявил, что Пересу требуется смена команды

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на заявление бывшего пилота Формулы-1 Герхарда Бергера о том, что мексиканский пилот Серхио Перес должен сменить команду.

«У меня очень хорошие отношения с Пересом. Он оказал мне мощную поддержку в своё время, как и Макс, кстати, который устроил нескольким людям жёсткую взбучку (Речь о скандале с высказываниями Марко в адрес мексиканцев. — Прим. «Чемпината»). Вы не должны забывать: именно я привёл в команду Переса. Но это просто судьба напарника Ферстаппена, которую он сейчас испытывает. Похожая ситуация приключилась с Гасли в 2020-м. С этой точки зрения заявление Бергера правильное: Пересу нужны смена климата и команды. Посмотрим, как пройдут следующие две гонки. Но и команда, и он сам понимают, что он находится в кризисе», — приводит слова Марко oe24.