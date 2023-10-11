Марко исключил применение командной тактики для помощи Пересу завоевать 2-е место в сезоне

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что гоночный коллектив не будет применять командную тактику с целью помочь мексиканскому пилоту Серхио Пересу завоевать второе место в общем зачёте по итогам сезона. Напомним, Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул. Это случилось на минувшем Гран-при Катара.

«Мы не собираемся применять командные приказы, ведь мы уже видели, чем это обернулось в случае с Максом», — приводит слова Марко Oe24.at.

Напомним, на состоявшемся в прошлом году Гран-при Бразилии Ферстаппен отказался пропускать Переса, который тогда вёл борьбу за второе место в общем зачёте с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. В итоге Серхио занял третье место в общем зачёте, а Шарль был вторым.

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