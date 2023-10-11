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Ральф Шумахер сделал категоричное заявление о будущем Переса в «Ред Булл»

Ральф Шумахер сделал категоричное заявление о будущем Переса в «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер в очередной раз заявил, что не верит в будущее мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл». По мнению Шумахера, Перес покинет австрийский гоночный коллектив к началу следующего сезона Формулы-1.

«Я действительно твёрдо убеждён, что они заменят его Даниэлем Риккардо в начале следующего сезона, если он продолжит в том же духе. И, к сожалению, я думаю, что так оно и будет», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

В настоящий момент в активе Переса 224 очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул (433 балла).

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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