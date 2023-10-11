Эдди Джордан: доминирование Ферстаппена абсолютно точно является проблемой для Ф-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался по поводу доминирования пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в чемпионате.

«Этот парень такой особенный, он так предан своему делу. Это почти скучно, потому что он буквально живёт в симуляции. Прямо сейчас он проживает повороты на трассе Америк, старается понять, как он может ехать быстрее в Остине, в следующей гонке и так далее.

Является ли проблемой его доминирование? Абсолютно точно, да. Честно говоря, мне ужасно скучно на это смотреть, но я старая кляча. Вот мои мысли по этому поводу: как ни странно, с Айртоном Сенной нам никогда не было скучно, потому что у него был напарник, который мог противостоять ему», — приводит слова Джордана talkSPORT.