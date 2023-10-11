Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зритель погиб на историческом ралли во Франции

Зритель погиб на историческом ралли во Франции
Комментарии

Во вторник во Франции недалеко от Порто-Веккьо (Корсе-дю-Сюд) один из автомобилей, участвующих в историческом ралли, сбил 71-летнего мужчину. В результате этого происшествия один человек погиб и двое получили серьёзные повреждения.

«В результате съезда автомобиля с дороги пострадали три человека: 71-летний мужчина погиб. 70-летний мужчина получил травму и был эвакуирован вертолетом в больницу Аяччо. Третий 73-летний мужчина с переломами был эвакуирован в клинику в Порто-Веккьо», — сообщил сотрудник пожарно-спасательной службы.

Tour de Corse historique — это ралли, в котором участвуют «исторические» автомобили, последние из которых вышли на дороги в период с 1947 по 1990 год. Это уже 23-е по счету мероприятие, в котором в этом году примут участие 380 экипажей. Гонка будет проходить в течение пяти дней, со вторника по субботу.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android