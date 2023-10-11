Зритель погиб на историческом ралли во Франции

Во вторник во Франции недалеко от Порто-Веккьо (Корсе-дю-Сюд) один из автомобилей, участвующих в историческом ралли, сбил 71-летнего мужчину. В результате этого происшествия один человек погиб и двое получили серьёзные повреждения.

«В результате съезда автомобиля с дороги пострадали три человека: 71-летний мужчина погиб. 70-летний мужчина получил травму и был эвакуирован вертолетом в больницу Аяччо. Третий 73-летний мужчина с переломами был эвакуирован в клинику в Порто-Веккьо», — сообщил сотрудник пожарно-спасательной службы.

Tour de Corse historique — это ралли, в котором участвуют «исторические» автомобили, последние из которых вышли на дороги в период с 1947 по 1990 год. Это уже 23-е по счету мероприятие, в котором в этом году примут участие 380 экипажей. Гонка будет проходить в течение пяти дней, со вторника по субботу.