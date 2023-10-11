Хэхмилтон — о 2-м месте в общем зачёте: всё зависит от Переса, он легко может занять его

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе за второе место в общем зачёте гонщиков с Серхио Пересом из «Ред Булл», отметив, что приоритетом команды является второе место в Кубке конструкторов.

«Я хочу сказать, что в конечном итоге судьба второго места во многом зависит от выступления Чеко в оставшихся гонках, поскольку он легко может занять второе место.

Я действительно горжусь тем, где мы находимся, и тем, чего мне удалось достичь, я действительно горжусь своими выступлениями в гонках этого сезона, но, конечно, я хочу добиться большего.

Если бы я смог занять второе место в зачёте пилотов, это было бы потрясающе, но главная задача на самом деле — стать вторыми в Кубке конструкторов», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Серхио Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов текущего сезона, опережая Льюиса Хэмилтона на 30 очков. «Мерседес» располагается на второй строчке в таблице Кубка конструкторов, опережая «Феррари» на 28 очков.