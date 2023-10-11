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Стелла: Пиастри – уникальный талант, в Ф-1 такое можно увидеть не каждый день

Стелла: Пиастри – уникальный талант, в Ф-1 такое можно увидеть не каждый день
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Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о конкуренции между пилотами команды Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Если говорить о конкуренции, Ландо понимает, что Оскар – уникальный талант. Не каждый день в Формуле-1 можно увидеть такое. И это ориентир, даже несмотря на то, что он новичок. И временами Ландо это понимает, Оскар устанавливает очень высокую планку.

Если вы являетесь таким же чемпионом, как и Ландо, то вам придётся принимать это позитивно, поскольку это даёт немало информации для дальнейшего развития. Ландо воспринимает это в некоторой степени как дискомфорт, но он необходим для того, чтобы стать лучшим. Быть чемпионом это и благословение, и проклятие», — приводит слова Стеллы издание F1i.

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