Расселл: этот сезон стал для меня полной катастрофой

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл признался, что остаётся мотивированным на остаток сезона исключительно из-за Кубка конструкторов, в котором его команда борется за второе место.
«Я был расстроен результатом [в Катаре] из-за команды. Потому что для меня, если говорить о личном зачёте, этот год стал полной катастрофой», — приводит слова Расселла издание Speedcafe.
В личном же зачёте в настоящий момент, после 17 этапов, британец занимает восьмое место.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 407 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 223.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 194.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 174.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 153.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 137.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 121.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 120.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 65.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.