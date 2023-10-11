Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 – о Пиастри: говорят, к чемпионату нужно привыкать, но это чушь!

Экс-пилот Ф-1 – о Пиастри: говорят, к чемпионату нужно привыкать, но это чушь!
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер высказался об успехах новичка «Макларена» Оскара Пиастри в нынешнем сезоне.

«Удивляет и потрясает, этот парень финиширует в числе первых во многих гонках и делает это без малейшей ошибки. А ещё он невероятно приятен. Я почти не видел настолько же отзывчивых, терпеливых и доброжелательных гонщиков. Хотя Макс хороший парень.

Всегда говорили, что в Формуле-1 нужно гоняться два-три года, чтобы привыкнуть… Извините, но это просто чушь! Просто садись и езжай! Макс Ферстаппен был быстрым с самого начала, как и Ландо Норрис. И теперь это Пиастри. Это выдающиеся таланты», — приводит слова Бергера Servus TV.

Ранее глава «Малкарена» Андреа Стелла высказался о Пиастри.

Материалы по теме
Стелла: Пиастри – уникальный талант, в Ф-1 такое можно увидеть не каждый день
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android