Экс-пилот Ф-1 – о Пиастри: говорят, к чемпионату нужно привыкать, но это чушь!

Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер высказался об успехах новичка «Макларена» Оскара Пиастри в нынешнем сезоне.

«Удивляет и потрясает, этот парень финиширует в числе первых во многих гонках и делает это без малейшей ошибки. А ещё он невероятно приятен. Я почти не видел настолько же отзывчивых, терпеливых и доброжелательных гонщиков. Хотя Макс хороший парень.

Всегда говорили, что в Формуле-1 нужно гоняться два-три года, чтобы привыкнуть… Извините, но это просто чушь! Просто садись и езжай! Макс Ферстаппен был быстрым с самого начала, как и Ландо Норрис. И теперь это Пиастри. Это выдающиеся таланты», — приводит слова Бергера Servus TV.

Ранее глава «Малкарена» Андреа Стелла высказался о Пиастри.