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Чемпион мира по мотокроссу бросил вызов Фернандо Алонсо

Чемпион мира по мотокроссу бросил вызов Фернандо Алонсо
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Чемпион мира по мотокроссу испанец Хорхе Прадо предложил своему звёздному соотечественнику двукратному победителю чемпионатов Формулы-1 Фернандо Алонсо устроить заезд на короткую дистанцию.

«Фернандо, когда бы вы ни захотели, я приглашаю вас устроить небольшую битву на старте — мотоцикл против болида Формулы-1. Очевидно, вы на асфальте, а я на грунте, бок о бок.

Мой мотоцикл, пожалуй, разгоняется быстрее, чем любая машина Формулы-1 или мотоцикл MotoGP, может быть, не на километре, но на 200 метрах точно. Действительно, я не перебарщиваю, плюс я хорош на стартах, а у мотоцикла для бездорожья большой крутящий момент», — приводит слова Прадо Marca.

Напомним, 42-летний Фернандо Алонсо выступает в составе команды «Астон Мартин».

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