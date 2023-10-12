Джо Сейвуд рассказал, что Чжоу заменит Стролла в «Астон Мартин» после продажи команды

Гоночный обозреватель Джо Сейвуд поделился информацией о возможности выхода Лоуренса Стролла из Формулы-1. Сейвуд также предположил, что вслед за Строллом-старшим «Королевские гонки» покинет его сын Лэнс Стролл, а его место займёт китайский пилот Гуаньюй Чжоу.

«Есть вопросы о будущем «Астон Мартин», не только потому, что в какой-то момент семье Строллов придётся осознать реальность, связанную с Лэнсом, но и потому, что автомобильная компания всё ещё доставляет проблемы. Ситуация станет ещё труднее после объявления того, как консорциум Лоуренса Стролла Yew Tree приобрёл ещё несколько акций. В мае «Астон Мартин» заключил сделку с Geely, согласно которой фирма согласилась не покупать более 22% акций до августа 2024 года, а Yew Tree обязалась не выходить за рамки 25% в том же периоде.

Что бы ни случилось, в августе следующего года можно ожидать активности со стороны Geely. Если какая-либо из сторон будет владеть более чем 29,9% бизнеса, она должна сделать обязательное предложение о выкупе акций у других акционеров по самой высокой цене акции за предыдущие 12 месяцев. Помимо этого, существует ещё множество правил, но можно сказать, что Geely хочет купить «Астон Мартин» и не собирается сдаваться.

Существует также вероятность того, что британский регулятор объявит, что Yew Tree работает совместно с другими инвесторами над контролем бизнеса. В любом случае я подозреваю, что со временем Строллы покинут Формулу-1 с мешками денег, чтобы почувствовать себя лучше, и тогда придёт Geely и наймёт Гуаньюя Чжоу», — написал Сейвуд в своём блоге.