Тото Вольф рассказал, как Льюис Хэмилтон пообещал ему не переходить в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как Льюис Хэмилтон перед продлением контракта с командой развеивал сомнения в том, что он продлит соглашение и не перейдёт в «Феррари».

«Была небольшая задержка [с подписанием контракта], но было понятно, что всё закончится именно так и Льюис останется с нами. Некоторое время назад Льюис сказал мне: «Я видел Джона Элканна (президента «Феррари». – Прим. «Чемпионата»), но знай, что я никуда не уйду». А потом, когда сообщали о его разговорах с «Феррари», он снова сказал: «Тото, я не веду никаких переговоров».

В моей голове никогда не было ни малейшего сомнения. А ещё на два сезона у нас будет Джордж [Расселл], который является будущим этой команды и следующим поколением после Хэмилтона, выросшим в «Мерседесе». Мы счастливы», — сказал Вольф в интервью La Gazetta dello Sport.

Напомним, в середине сезона-2023 «Мерседес» объявил о продлении контрактов с его действующими пилотами, Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом. Их соглашения рассчитаны до конца 2025 года.