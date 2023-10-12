Ферстаппен: если буду выступать только за «Ред Булл», то это будет красивой историей

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший на Гран-при Катара третий подряд чемпионский титул Формулы-1, поделился мнением о перспективе провести всю карьеру в одной команде.

«Если бы я мог выступать в своей команде до конца карьеры, то это была бы красивая, потрясающая история. Я очень доволен тем, где нахожусь. Я чувствую себя как дома: действительно счастливым и с близкими по команде людьми. Для меня это не то, к чему нужно стремиться, но, пока у меня есть несколько лет по контракту, я буду просто наслаждаться моментом», — сказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен присоединился к «Ред Булл» перед Гран-при Испании в сезоне-2016. Текущее соглашение Ферстаппена с командой — самое долгое среди всех пилотов на данный момент, оно рассчитано до конца 2028 года.