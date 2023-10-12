Макс Ферстаппен рассказал, где он хранит свои трофеи

Макс Ферстаппен, выигравший третий чемпионский титул Формулы-1, рассказал, где хранятся два предыдущих трофея за победу в чемпионате и куда он складывает остальные свои кубки.

«Один находится на холодильнике рядом с моим симулятором, а ещё один в шкафу рядом с телевизором — это хороший вид. Уверен, что у меня найдётся место и для третьего.

Большинство моих трофеев находятся у меня в гостиной, несколько у моего отца, несколько у мамы, но всё же большинство хранятся у меня», — сказал Ферстаппен в интервью официальному сайту Формулы-1.

На счету Ферстаппена 93 подиума, из которых 49 побед, в 180 гонках Формулы-1. Учитывая три победы в чемпионате мира, у Макса должно быть минимум 96 трофеев лишь за успехи в Формуле-1.

Напомним, в середине сезона-2023 Макс Ферстаппен недосчитывался одного трофея за победу на Гран-при Венгрии, потому что Ландо Норрис разбил памятную награду на торжественной церемонии.