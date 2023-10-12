Глава «Альпин» заявил, что срок их технического соглашения с «Андретти» истёк

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен высказался о сотрудничестве концерна «Рено», частью которого является команда Формулы-1, с «Андретти», чья заявка на участие в «Королевских гонках» была одобрена Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Мы действительно вели с «Андретти» переговоры о контракте на двигатели «Рено». Мы уже заключили с ними сделку — предварительный контракт на поставку двигателей, но срок действия этого контракта истёк 31 марта 2023 года.

Срок этого соглашения полностью зависел от того, смогут ли они попасть в Формулу-1, а в то время это ещё не было подтверждено. На сегодняшний день мы никак не связаны с «Андретти», но, как только они получат это непопулярное одобрение, мы сможем вновь начать с ними обсуждения на тему двигателей», — сказал Фамен в интервью Canal+.