Экклстоуна приговорили к 17 месяцам тюремного заключения условно по делу о мошенничестве

Сегодня, 12 октября, был вынесен приговор бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну после его признания в том, что он не смог задекларировать около $ 650 млн. зарубежных активов в 2015 году.

Экклстоун согласился на гражданское урегулирование дела. 92-летний британец оплатит сумму в размере $ 802 959 481 в HRMC (службу по налогам и таможенным сборам Великобритании. – Прим. «Чемпионата»).

Согласно информации Mirror, адвокат Экклстоуна Кристин Монтгомери сообщила судье, что обвиняемый горько сожалеет о событиях, которые привели к этому уголовному процессу, и сослалась на слабое здоровье британца и огромный стресс, который ему пришлось пережить.

По оценке Forbes, состояние Экклстоуна составляет $ 2,9 млрд. Британец руководил гоночной серией на протяжении десятилетий и покинул пост генерального директора Formula 1 Group в 2017 году после продажи Формулы-1 американской Liberty Media.