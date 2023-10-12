Экс-пилот Ф-1 Палмер: «Макларен» выглядит, как соперник «Ред Булла» в 2024 году

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер считает, что «Макларен» может составить конкуренцию «Ред Булл» в следующем сезоне «королевских гонок».

«Надеюсь, что многие команды смогут навязать борьбу («Ред Буллу». – Прим. «Чемпионата»). «Макларен» выглядит как потенциальный соперник («быкам») в 2024 году. Думаю, что у команды серьёзный состав пилотов, который будет рад этой возможности.

Хэмилтон проводит превосходный сезон и ещё может завоевать второе место, что стало бы замечательным достижением и доказало бы, что он по-прежнему выдаёт скорость, когда позволяет машина. Но сможет ли «Мерседес» продвинуться вперёд с новой концепцией болида?

Надеюсь, что «Феррари» тоже примет вызов. Главный вопрос в том, сможет ли кто-либо остановить это доминирующее сочетание («Ред Булл» и Макса Ферстаппена) в следующем году? Без существенных изменений в регламенте это будет крайне трудно осуществить», – приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.