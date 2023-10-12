Джо Сейвуд высказался о возможном разрыве Формулы-1 и ФИА

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал, что до него стали доходить слухи о возможном разрыве между Формулой-1 и Международной автомобильной федерацией (ФИА). При этом Сейвуд добавил, что едва ли это случится.

«Прошло много времени с тех пор, как я слышал в паддоке Формулы-1 какие-либо серьёзные разговоры о возможности разрыва Формулы-1 из ФИА. Но сейчас я слышу их снова. Вряд ли это произойдёт, поскольку федерация имеет исключительное право присуждать автоспортивной серии статус чемпионата мира. Однако без Ф-1 у ФИА были бы очень большие проблемы, поскольку Ф-1 обеспечивает федерацию более половины её доходов, и, если бы этот поток денег был перекрыт, это стало бы катастрофой для организации. Теоретически ФИА могла бы провести серию Формулы-1 для других команд, но ей никогда не удастся сдвинуться с мёртвой точки и стать такой, как сегодняшняя Формула-1», — написал Сейвуд в своём блоге.

Джо также подчеркнул, что недовольство возникло во многом из-за одобрения ФИА заявки команды «Андретти»:

«Вопрос «Андретти» – это проблема. Бен Сулайем начал процедуру вступления в феврале. Никто в Формуле-1 не был в восторге от этой идеи. Все команды Формулы-1 и сама Формула-1 придерживаются мнения, что добавление ещё одной команды — плохая идея. Они все категорически против этого. Всего этого можно было бы избежать, если бы президент ФИА не решил начать процесс ещё в начале года».

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