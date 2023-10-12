Вольф: меня бы здесь не было, если бы я не верил, что мы победим «Ред Булл» до 2026 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что его команда сможет составить конкуренцию «Ред Булл» до сезона Формулы-1 2026 года, когда в силу вступит новый технический регламент.

«Я бы не занимался этим видом спорта, если бы не верил, что мы сможем победить «Ред Булл» до 2026 года. Просто подумайте о шагах, предпринятых зимой командой «Астон Мартин», и о скачке вперёд, который совершил «Макларен». Если мы найдём три или четыре десятых, мы снова будем в деле. В любом случае мы знаем, что в нашей машине заключено нечто большее. Мы просто еще не придумали, как это извлечь. Тем не менее вперёд мы смотрим с оптимизмом», — приводит слова Вольфа Motorsport Netherlands со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1: