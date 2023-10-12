Тото Вольф: «Мерседес многое поменяет в машине 2024 года, мы хотим вернуться к основам

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о запланированных изменениях болида в сезоне-2024.

«В конце концов это физический вопрос, а не что-то загадочное. Поведение нашей машины нелегко имитировать в аэродинамической трубе, на симуляторе и на трассе. В некоторые уикенды машина делает то, чего мы не видим при моделировании на заводе.

К 2024 году мы собираемся многое поменять, хотим вернуться к основам. Я не хочу больше слышать, как Льюис говорит о слишком сдвинутом вперёд кокпите, о подвеске и тому подобном. Мы должны двигаться дальше, взяв с собой то, что мы понимаем, и оставив то, чего не понимаем», – приводит слова Вольфа Racingnews365.

В сезоне-2023 «Мерседес» ведёт борьбу за второе место в Кубке конструкторов. На данный момент у команды 326 очков в активе. «Феррари» идёт на третьей строчке с 298 баллами.