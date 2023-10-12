PR-менеджер Переса сделал пост после слухов о завершении карьеры Серхио

PR-менеджер мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса Луис Альберто Агирре отреагировал на свежий слух, согласно которому его клиент может объявить о завершении карьеры во время Гран-при Мексики нынешнего сезона Формулы-1. Слух появился на сайте Reddit. Сведения были получены якобы от сотрудника, который работает на одну из спонсорских компаний Переса.

Вскоре после этого пиарщик Серхио разместил новый пост у себя в соцсетях, где оставил множество красноречивых смайлов, дав понять, что никаких оснований верить появившемуся слуху нет.

Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что «Ред Булл» может заменить Переса по окончании этого сезона Формулы-1.

Гран-при Мексики состоится с 27 по 29 октября.

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