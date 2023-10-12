Гюнтер Штайнер: в этом году «Хаас» многому научится для следующего сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пакете обновлений болида, который будет представлен на Гран-при США. Штайнер отметил, что не стоит ждать от новинок слишком многого, добавив при этом, что в перспективе команда извлечёт из них пользу.

«В этом году мы многому научимся для следующего сезона. По крайней мере, мы знаем, что делаем что-то, что поможет нам двигаться вперёд, а не просто сидим в ожидании окончания сезона. Мы будем усердно работать до самого конца», — приводит слова Штайнера F1i.

Гран-при США состоится с 20 по 22 октября. В настоящий момент «Хаас» занимает девятое место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. Трофей досрочно выиграла австрийская команда «Ред Булл».

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