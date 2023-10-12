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Фелипе Масса объяснил, почему решил судиться за титул 2008 года

Фелипе Масса объяснил, почему решил судиться за титул 2008 года
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Бывший бразильский пилот «Феррари» Фелипе Масса рассказал, почему готов инициировать судебный процесс против Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Мы отправили письмо в ФИА и Формулу-1 и ждём ответов, которые должны быть до середины октября. Тогда мы решим, что делать – обращаться в суд или нет. Сейчас мы просто ждём развития ситуации. У меня есть поддержка, но ситуация очень сложная. Многие порой не любят об этом говорить открыто. Они предпочитают говорить об этом с глазу на глаз, а не через СМИ, что я полностью понимаю. Но это точно ничего не меняет в моей борьбе за справедливость.

Поддержка «Феррари»? Я не понимаю, почему «Феррари» не будет на моей стороне. Ведь мы проиграли чемпионство, они отобрали чемпионство у нас, у меня и у «Феррари». Я делаю это для своей страны, я делаю это для своих фанатов, я делаю это для себя, я делаю это для моей семьи, я делаю это для «Феррари» и её фанатов – самых невероятных в Формуле-1», — приводит слова Массы Motorsport Brasil.

В финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии британскому пилоту Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере. Льюис опередил Фелипе всего на одно очко. Впоследствии бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что Масса должен был выиграть тот титул. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.

Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1:

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