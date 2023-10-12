Марк Маркес рассказал, когда принял решение расстаться с «Хондой»

Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес, который покинет «Хонду» в конце текущего сезона и перейдёт в «Грезини», рассказал о том, как и когда принял решение расстаться с командой.

«Это было очень сложное решение, самое сложное решение в моей карьере, потому что разорвать 11-летние отношения с «Хондой», очень успешные отношения, было невероятно сложно. Да, прошлая неделя была тяжёлой в эмоциональном плане, потому что весь мой персонал, друзья и семья были там, в этой ложе.

Иногда нужно выходить из своей зоны комфорта. И да, моей зоной комфорта была «Хонда».

Я не получал удовольствия, поэтому я решил что-то менять, чтобы снова получать удовольствие от гонок, потому что в противном случае нет смысла участвовать в гонках и продолжать карьеру, а я хочу, чтобы гонок было как много больше в моей жизни. Первой целью будет попытаться получить от этого удовольствие. По этой причине я выбрал команду «Грезини» потому что это большая семья. У них лучший мотоцикл на стартовой решетке, и мой брат тоже в команде.

Когда ты травмирован и переживаешь трудный момент, ты не можешь принимать решения. Это то, чему я научился в прошлом. Здесь нужно быть терпеливым. Но затем, во второй части сезона, конечно, у нас были приятные переговоры с Honda. Гонка за гонкой это было очень сложно, потому что каждый уикенд мой менталитет немного менялся, и у меня было много сомнений. Но в то же время я связался с командой «Грезини» и сказал им, что не буду продлевать ни с кем контракт, просто если вы хотите подождать меня, то подождите, но я ничего не могу обещать. Моё решение было принято в прошлый вторник после гран-при Японии», – приводит слова Маркеса MotoGP.