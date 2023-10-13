Ален Прост: победа над Хэмилтоном в 2021 году убила в Ферстаппене нетерпеливого ребёнка

Экс-пилот Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Ален Прост прокомментировал третье подряд чемпионство Макса Ферстаппена и заявил, что победа над Льюисом Хэмилтоном в 2021 году стала поворотным моментом карьеры Макса.

«Третье чемпионство — это уже что-то великое, а третье подряд — это ещё ценнее, потому что лишь немногим великим удавалось такое. Способность развиваться сделала Макса Ферстаппена таким великим и сильным гонщиком. Ещё сильнее его делает умение быть единым целым со своим болидом и своей командой.

Когда вы слышите, как пилот жалуется на плохое поведение своего болида во время свободных практик в пятницу — это не гнев ребёнка, который раньше делал ошибки и иногда оказывался в стене из-за своей нетерпеливости. Нет, этот Макс исчез в конце 2021 года, в конце своего великолепного боя против Льюиса Хэмилтона. Не буду говорить о крайне спорном финале в Абу-Даби, а скорее отмечу, как он и его «Ред Булл» сражались на протяжении всего сезона против «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Победа над семикратным чемпионом мира придала ему уверенности и научила самоконтролю. Этот первый титул сделал его сильнее. С тех пор он успокоился, за исключением стремления к совершенству. Это плохой знак для конкурентов, потому что я считаю, что он не уйдёт в ближайшее время, а следующие два года без изменений в регламенте не помешают его силе. А с 2026 года, поскольку он находится в симбиозе с командой, они смогут вместе принять вызов и, по крайней мере, побороться за титул», — написал Прост в колонке L’Équipe.