Лиам Лоусон рассказал о карьерных планах, не отрицая, что может покинуть «Ред Булл»

Новозеландский юниор Лиам Лоусон, заменивший Даниэля Риккардо в нескольких гонках в связи с травмой более опытного пилота, поделился информацией о ближайших планах и выразил сомнения в том, что его будущее на 100% связано с «Ред Булл».

«Я буду в Остине, а оттуда полечу в Японию на последнюю гонку в Супер Формуле, так что пока что я готовлюсь к этому. Очевидно, что я буду работать над этим вместе с «Ред Булл».

Я буду зарезервирован и для «Ред Булл», и для «Альфа Таури», так что технически в Остине я буду с обеими командами, но обычно мои планы поездок связаны с «Ред Булл», поэтому я просто буду с ними во время уикенда, хотя ещё полностью не уверен в этом.

Титул в Супер Формуле — это очень-очень важно. Считаю, что это может оказать огромное влияние на мою карьеру. Моё будущее на 2024 год обсуждается и вроде бы планируется, но на данном этапе я резервный гонщик. Я продолжу ездить на все гонки Формулы-1, но, помимо этого, будет и обычная работа на симуляторе.

В остальном я, честно говоря, сейчас не уверен. Честно, не знаю, мог бы я теоретически выступать в Формуле-1 за команду, которая не принадлежит «Ред Булл», — сказал Лоусон в интервью GPBlog.

В сезоне-2023 Лоусон занимает второе место в личном зачёте японской Супер Формулы, уступая лидеру восемь очков за один этап до завершения чемпионата.