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Гран-при Бельгии в Спа продлён в календаре Формулы-1 до 2025 года

Гран-при Бельгии в Спа продлён в календаре Формулы-1 до 2025 года
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Сегодня, 13 октября, Формула-1 объявила о продлении контракта с трассой в Спа на проведение Гран-при Бельгии до 2025 года. За свою долгую историю трасса «Спа-Франкоршам» приняла 56 Гран-при Формулы-1 с момента первой гонки в 1950 году. Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали также прокомментировал знаменательное событие.

«Спа — это синоним Формулы-1, поскольку эта трасса принимала заезды в самом первом сезоне и очень полюбилась болельщикам и пилотам, поэтому я рад продлить наши отношения до 2025 года. За последние несколько лет организаторы предприняли большие шаги для улучшения качества обслуживания болельщиков и инфраструктуры», — заявил Доменикали в официальном пресс-релизе Формулы-1.

Трасса в Спа претерпела значительные изменения в последние годы. Например, вместимость была увеличена на 10 тысяч человек за счёт добавления новых трибун. В 2023 году гонку посетили 380 тысяч человек.

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