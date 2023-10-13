Вильнёв: вы хотите выступать в Формуле-1 из-за страсти или чтобы улыбаться как Риккардо?

Экс-пилот Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв резко высказался в отношении Даниэля Риккардо, когда рассуждал о современных пилотах, которым он симпатизирует. Кроме критики Риккардо, канадец отметил заслуги Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо.

«Мне нравится, как складываются дела у Карлоса Сайнса, потому что он всегда прибавляет и помогает командам, за которые выступает. Однако пилоты сейчас очень защищены, им необходимо предоставлять больше свободы, даже несмотря на ошибки.

Я отметил бы Фернандо Алонсо из-за его голода до побед. Это отличает его как великого пилота.

Сегодня я хотел бы спросить у детей, которые хотят стать гонщиками: вы хотите этого из-за страсти или потому что хотите улыбаться в различных рекламах как Даниэль Риккардо?» — сказал Вильнёв La Gazzetta dello Sport.