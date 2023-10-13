Николас Хэмилтон: Льюис не вложил в мою карьеру ни единого пенни

Николас Хэмилтон, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, рассказал, каково быть родственником прославленного пилота и заявил, что старший брат не способствовал продвижению его карьеры. Отметим, Николас выступает в чемпионате Великобритании по кузовным гонкам (ВТСС).

«Льюис никогда не вкладывал ни одного пенни в мои гонки. Есть люди, которые до сих пор не верят мне, когда я это говорю, но ситуация буквально такова. Было много онлайн-троллинга и издевательств, когда все говорили, что я в ВТСС только из-за Льюиса. Большая часть критики несправедлива — я её не заслуживаю.

Было тяжело, потому что как только я начал участвовать в гонках, все сравнивали меня с Льюисом и говорили, что я здесь только потому что мой брат мультимиллионер. Однако он по-прежнему является причиной, почему я так силён и почему я выбрался из инвалидной коляски.

Я до сих пор его фанат №1. Льюис и мой отец Энтони всегда были опорой для всей семьи, но мне было очень тяжело являться родственником Льюиса и строить собственную карьеру в автоспорте», — сказал Хэмилтон в интервью The Independent.