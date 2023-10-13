«Ред Булл» ответил отказом на просьбу Переса предоставить болид RB19 без обновлений

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, занимающий второе место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 2023 года, ранее выражал недовольство тем, что болид RB19 претерпевал множество изменений в течение сезона-2023.

Согласно сообщению издания Auto Motor und Sport, «Ред Булл» отказал Пересу в просьбе управлять старой версией болида, которая использовалась до Гран-при Испании. Таким образом, «Ред Булл» не поддержал идею Переса, потому что команда уделяла внимание вопросам стоимости и практичности наличия двух разных спецификаций болида.

Напомним, на четырёх первых этапах Серхио Пересу удалось одержать две победы в гонках и одну в спринте. Перед Гран-при Майами Перес имел столько же очков, сколько и его напарник по команде Макс Ферстаппен, однако после четвёртого этапа Пересу не удалось выйти в решающий сегмент квалификации пять раз подряд.