Алексей Попов сомневается, что Алонсо превзошёл бы Ферстаппена в «Ред Булл»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов не согласился с консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко, который заявил, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо — единственный, кто мог бы составить конкуренцию Максу Ферстаппену в австрийской команде.

«Часто вижу мнение, что возьми Алонсо в «Ред Булл» — и он станет чемпионом. Но при всём уважении к таланту Фернандо что-то мне сомнительно, что он может одолеть Макса в его нынешней форме. А вы что думаете, друзья?» – написал Попов в своём телеграм-канале.

Напомним, Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачёта пилотов текущего сезона Формулы-1, его партнёр по команде Серхио Перес располагается на второй строчке, значительно отставая от напарника.