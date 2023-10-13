Марио Андретти: горжусь амбициями «Андретти», у нас есть основания для оптимизма

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти прокомментировал шансы команды «Андретти», которой руководит его сын Майкл, появиться на стартовой решётке Формулы-1.

«Что ж, очевидно, лично я очень горжусь амбициями Майкла и его команды для Формулы-1. Пока, я думаю, у нас есть основания для оптимизма», — приводит слова Андретти-старшего GPFans со ссылкой на Stats Perform.

Напомним, ранее заявка «Андретти» на вступление в Формулу-1 получила одобрение со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА). Теперь окончательное решение о вступлении команды в Формулу-1 предстоит принять руководству гоночной серии. Сообщалось, что у организации Формулы-1 нет оснований отказать американской команде в участии.