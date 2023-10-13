В «Мерседесе» объяснили, почему следующий год будет важным для всех команд

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон согласился с мнением британского пилота Льюиса Хэмилтона, который заявил, что 2024 год будет крайне важным для команды.

«Хэмилтон прав в двух смыслах. Это новый сезон, поэтому очень важно, чтобы мы начали его на хорошей ноте с самого начала. Также он прав, потому что в 2026 году нам будет нужен совершенно новый болид, который мы должны спроектировать в 2025 году. Весьма вероятно, что автомобили 2025 года будут очень близки к своим предшественникам, поэтому для каждой команды крайне важно сделать машину 2024 года быстрой», — приводит слова Эллисона GPFans.

«Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов текущего сезона Формулы-1, набрав 326 очков. Напомним, «Ред Булл» досрочно стал обладателем титула.