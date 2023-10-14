Уэббер: то, что Пиастри не участвовал в гонках в прошлом году, убивало меня изнутри

Менеджер Оскара Пиастри, бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер рассказал о переходе своего клиента в «Макларен», за рулём которого он проводит свой дебютный сезон в «Королевских гонках».

«Это был единственный вариант, который у нас был. В прошлом году нам было не очень приятно оставаться вне гонок. Я очень нервничал и расстраивался из-за того, что он не участвовал в гонках в прошлом году.

Сейчас мы видим, что мы все пропустили. То, что такой парень не участвовал в гонках, было неправильно и убивало меня изнутри.

«Макларен» был великолепен с самого начала переговоров. Их руководство сделало всё возможное, чтобы убедиться, что они его получили. Теперь у них есть два феноменальных гонщика», — приводит слова Уэббера Racingnews365 со ссылкой на Viaplay.