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Хорнер: Перес хорошо начал сезон, он должен заново открыть для себя эту форму

Хорнер: Перес хорошо начал сезон, он должен заново открыть для себя эту форму
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о текущей форме пилотов команды.

«Чеко хорошо начал сезон, и нам нужно, чтобы он заново открыл для себя эту форму, поскольку чемпионат сейчас вступает в решающую финальную фазу.

Но Макс имел дело с лучшей машиной, которую мы когда-либо производили, и он использовал её самым лучшим образом. Он проявил себя в самых разных гонках, так что это превзошло все наши ожидания. Макс — гонщик, который продолжает развиваться и продолжает расти. Уровень, на котором он сейчас работает, и то, как он умеет анализировать гонки, управлять шинами, психологическая сила, которой он обладает в трудные моменты, — это просто потрясающе», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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