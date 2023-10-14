Руководитель «Феррари» Вассёр назвал главную проблему молодых пилотов в Формуле-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах, с которыми сталкиваются молодые гонщики Формулы-1, приведя в пример пилота молодёжной программы Оливера Бермана, который примет участие в первых свободных практиках Гран-при Мексики и Гран-при Абу-Даби в сезоне-2023 за рулём «Хааса».

«Берман будет выступать в Формуле-1? В 2024 году он снова выступит в Формуле-2. Главная сложность заключается в том, что переход в Формулу-1 — это очень большой шаг, потому что у нас больше нет тестов, у нас появляется всё больше и больше спринтерских гонок с одной первой тренировкой.

За зиму мы проводим только три теста, а это значит, что адаптироваться к Формуле-1 довольно сложно, и новичкам не всегда это удаётся. Я думаю, что Оскар Пиастри проделал в этом сезоне очень хорошую работу ещё и потому, что у него был целый год подготовки, и он уже привык к Формуле-1.

Мы должны подготовиться заранее, и именно поэтому мы даём Берману возможность поучаствовать с нами в двух свободных тренировках в этом сезоне. Вероятно, в следующем году у него будет больше шансов, и мы подготовим его к будущему. Пока что он очень хорошо выступает в юниорской серии, но мы знаем, что это долгий путь», — приводит слова Вассёра Racingnews365.