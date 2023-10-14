Расселл рассказал, какие слова Алонсо изменили его отношение к карьере

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о словах Фернандо Алонсо о том, что испанец хотел бы изменить в своей карьере, и рассказал, как они повлияли на него.

«Я слушал подкаст, где Фернандо сказал, что если бы мог что-то изменить в своей карьере, то ему хотелось бы чаще наслаждаться моментом, когда. Думаю, это нашло отклик во мне, потому что я живу своей мечтой сейчас. Я чувствую себя настоящим профессионалом, обращая внимание на каждую деталь.

Иногда забываешь о том, что необходимо наслаждаться моментом, который разделяешь с окружающими, когда отдаёшь все силы. Местами ты улыбаешься, а не только предстаёшь на 120% серьёзным парнем.

Это не значит, что я сейчас менее профессионально подхожу к делу, просто я больше наслаждаюсь своим окружением, включая близких, и своей жизненной ситуацией. Я изучаю новые вещи, о которых раньше даже не мечтал, так что в целом я в хорошем состоянии», — сказал Расселл в подкасте официальному сайту Формулы-1.