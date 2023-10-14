Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Возраст не имел значения». Феттель — о причинах завершения карьеры

«Возраст не имел значения». Феттель — о причинах завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1, четырёхкратный чемпион Себастьян Феттель ответил, в чём заключались причины завершения его карьеры, и поделился планами на будущее.

«Никогда не стоит исключать возможность возвращения в гонки, но в какой-то момент время подходит к концу. Мой возраст не имел значения в моём решении подвести черту. Я не стал оттягивать его на год.

Теперь у меня есть привилегия проводить больше времени с семьёй и детьми, и это приоритет. Я будто бы заново открываю мир в последние годы, потому что Формула-1, какой большой она ни казалась бы, становилась для меня всё меньше и меньше.

Мне самому интересно, что произойдёт на моём карьерном пути, но моим намерением было не браться за первую очередную возможность вернуться в кокпит, пока я продолжаю узнавать свои новые стороны», — приводит слова Феттеля Crash.net.

Материалы по теме
Четырёхкратный чемпион мира Феттель вернулся в Ф-1. Чтобы… построить домики для пчёл
Истории
Четырёхкратный чемпион мира Феттель вернулся в Ф-1. Чтобы… построить домики для пчёл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android