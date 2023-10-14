«Я возвращаюсь». Риккардо подтвердил учаcтие в Гран-при США

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, проходивший восстановление от травмы руки, заявил, что он будет готов к выступлениям на Гран-при США, который пройдёт с 20 по 22 октября в Остине, штат Техас.

«Да, я возвращаюсь. Я очень воодушевлён», — сказал Риккардо The Athletic.

По ходу сезона-2023 Риккардо вернулся в Формулу-1, заменив голландского пилота Ника де Вриса. На третьем для себя уикенде в текущем сезоне австралиец получил травму руки на пятничных заездах на трассе «Зандворт» во время Гран-при Нидерландов. На пяти этапах его заменял Лиам Лоусон.

Сезон-2023 стал для Риккардо 13-м в Формуле-1. На счету австралийца 32 подиума, в том числе восемь побед, последняя — за рулём «Макларена» на Гран-при Италии в 2021 году.