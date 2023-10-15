Серхио Перес снялся в самом прослушиваемом клипе в истории латинской музыки

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес снялся в клипе известного поп-исполнителя Bad Bunny на песню под названием Monaco. В клипе Bad Bunny в качестве одного из многих символов богатства был показан Гран-при Монако.

В клипе присутствуют моменты, где Серхио Перес катается по Средиземному морю на яхте вместе с Bad Bunny и даёт ему примерить гоночный шлем. Помимо мексиканского пилота, в съёмках также поучаствовал обладатель премии «Оскар» Аль Пачино.

Трек Monaco стал самым прослушиваемым в жанре латинской песни в истории платформы Spotify, набрав 12,5 млн стримингов за сутки. За этот же период клип на YouTube посмотрели более 5 млн раз.

Bad Bunny девять раз номинировался на «Грэмми» и трижды забирал памятный граммофон.