В «Альфа Таури» объяснили причины смены названия команды

Команда «Альфа Таури» в предстоящем сезоне-2024 сменит своё название. Сообщалось, что в брендинге команды может появиться упоминание одного из брендов одежды — Hugo Boss или adidas. Исполнительный директор команды Питер Байер рассказал, в чём заключается причина смены названия.

«Обсуждения идут очень хорошо, но, к сожалению, я пока не могу раскрыть, каким будет название. Акционеры определились с названием команды, мы станем немного ближе к семье «Ред Булл». Это захватывающий момент, чтобы увидеть рождение новой команды Формулы-1. Это уникальный опыт, который я очень рад пережить», — приводит слова Байера.

Напомним, ранее «Альфа Таури» носила имя «Торо Россо», которое сменили перед началом сезона-2021 в целях продвижения бренда одежды, находящегося под управлением «Ред Булл».