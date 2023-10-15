«Хочу оставаться здесь». Сайнс — о возможном продлении контракта с «Феррари»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о положении в команде, а также выразил надежду на продление соглашения с итальянской командой.

«Думаю, никогда не было сомнений в том, что мне очень комфортно в «Феррари», и я хочу оставаться здесь в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также играет большую роль то, что между обеими сторонами всегда было большое доверие. Для меня победы и подиумы лишь подтверждают то, что мы уже знали.

Надеюсь, зима станет хорошей возможностью, чтобы прийти к соглашению. Я люблю гоняться и вижу себя за рулём в качестве того, кто пытается помочь команде выиграть чемпионат мира», — сказал Сайнс в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Сайнс занимает пятое место в личном зачёте, на его счету одна победа — на Гран-при Сингапура — и один подиум — на домашнем для команды Гран-при Италии.