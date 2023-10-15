Росберг предложил кандидата на место Переса в «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, кандидатуру какого пилота стоило бы рассмотреть «Ред Булл». Прославленный немец предположил, что Александер Албон из «Уильямса» стал бы хорошей заменой для неудачно проводящего вторую половину сезона Серхио Переса.

«Албон проделывает феноменальную работу. Он мог бы стать кандидатом в главную команду «Ред Булл» на следующий год, чтобы заменить Серхио Переса, но, к сожалению, как сказал Хельмут Марко, Албон связан долгосрочным контрактом с «Уильямсом», — сказал Росберг в интервью Sky Sports.

Благодаря усилиям Алекса Албона «Уильямс» занимает седьмое место в Кубке конструкторов сезона-2023. Все очки команды на счету таиландского пилота.