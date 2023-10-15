Ньюи: ручка и бумага — мои основные инструменты для создания болида

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи, спроектировавший множество чемпионских болидов, заявил, что создаёт свои концепции, используя ручку и бумагу, так как не умеет пользоваться 3D-моделированием.

«Ручка и бумага — это мои дефолтные инструменты. Поэтому я много пишу и всё ещё работаю на чертёжной доске. Для меня отличие от компьютерного дизайна (CAD) заключается в том, что ручка и бумага — родной для меня язык.

Я окончил обучение в 1980 году, а CAD-системы достигли нормального уровня только в середине-конце 90-х. К тому времени я пробыл у доски уже 15 лет. Смотря на ребят, которые работают в CAD, кажется, что они тратят много времени и энергии, перенося туда линии.

С общими планами и концепциями, думаю, я справлюсь с карандашом и ластиком. Я тренируюсь с самого раннего возраста и, кажется, достаточно хорошо умею визуализировать вещи. Тот факт, что я не умею рисовать в 3D, меня не беспокоит, потому что я могу легко разбить трёхмерное изображение на двухмерное. Если бы я сейчас попытался перейти на работу в CAD, это было бы сравнимо с работой на иностранном языке и я бы не был таким эффективным», — сказал Ньюи в подкасте для официального сайта «Ред Булл».