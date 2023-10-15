Руководитель «Альфа Таури» объяснил, почему они не смогли оставить Лоусона в команде

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер прокомментировал решение относительно Лиама Лоусона, который уступит своё место в команде австралийцу Даниэлю Риккардо в конце сезона-2023 и в следующем году. Второе место в «Альфа Таури» останется за Юки Цунодой.

«У нас было много дискуссий о будущем команды, и наши акционеры сказали: «Мы хотим, чтобы вы продолжали обучать молодых пилотов, но также хотим, чтобы вы добивались успехов».

В конечном счёте вы не сможете получить и то и другое. В команде не может быть двух молодых гонщиков. Мы посмотрели, что нам нужно, и пришли к тому, что у нас есть только два места.

У Даниэля большой опыт, особенно когда дело касается настроек болида, что мы пытались решить. Юки вырос за эти годы, добился успехов и сейчас приближается к вершине своей карьеры, поэтому подумали, что они составляют правильную пару.

Кроме того, хорошо иметь рядом с собой кого-то вроде Лиама, который будет мотивировать боевых пилотов и следить, чтобы мы прогрессировали всей командой», — приводит слова Байера Motorsport Week.