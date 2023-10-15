Руководитель «Астон Мартин» рассказал, что поможет команде улучшить результаты

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о неудачных результатах команды во второй половине сезона и объяснил, как модификации машины могут поспособствовать выступлениям пилотов.

«Судьба всегда в наших руках. Нужно попытаться улучшить болид, что мы и делаем, а затем бороться изо всех сил. Когда возникают трудности с проблемами в настройках, многие не вдаются в подробности.

В нашем случае мы стараемся узнать как можно больше деталей. В этом отношении мы прошли отличный курс обучения», — приводит слова Крака Racingnews365.

В текущем сезоне «Астон Мартин» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов и опережает «Макларен» всего на 11 очков, значительно растеряв преимущество в трёх последних гонках сезона-2023.