Хорнер: если Перес не исправится, то «Макларены» будут издеваться над нами два в одного

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о неудачных выступлениях мексиканского пилота Серхио Переса и заявил, что в следующем сезоне успешные выступления пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри могут привести к тому, что «Ред Булл» останется в проигрышной позиции.

«Они привыкают находиться впереди. Это критически важно. Оскар Пиастри и Ландо Норрис, возможно, доставляют некоторые проблемы из-за того, что находятся так близко друг к другу на трассе, но это открывает для них некоторые стратегические окна в будущее.

Если Серхио Перес не сможет найти свою форму в «Ред Булл» — это будет издевательство два в одного, не так ли? Конечно, если «Макларен» будет участвовать в чемпионской гонке в следующем сезоне», — сказал Хорнер в подкасте BBC Checkered Flag.