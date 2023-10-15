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Хорнер: если Перес не исправится, то «Макларены» будут издеваться над нами два в одного

Хорнер: если Перес не исправится, то «Макларены» будут издеваться над нами два в одного
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о неудачных выступлениях мексиканского пилота Серхио Переса и заявил, что в следующем сезоне успешные выступления пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри могут привести к тому, что «Ред Булл» останется в проигрышной позиции.

«Они привыкают находиться впереди. Это критически важно. Оскар Пиастри и Ландо Норрис, возможно, доставляют некоторые проблемы из-за того, что находятся так близко друг к другу на трассе, но это открывает для них некоторые стратегические окна в будущее.

Если Серхио Перес не сможет найти свою форму в «Ред Булл» — это будет издевательство два в одного, не так ли? Конечно, если «Макларен» будет участвовать в чемпионской гонке в следующем сезоне», — сказал Хорнер в подкасте BBC Checkered Flag.

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