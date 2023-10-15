Источник: Хорнер желает разрыва отношений «Ред Булл» с Хельмутом Марко

Команда «Ред Булл» после смерти основателя компании-производителя энергетических напитков Дитриха Матешица столкнулась с желанием влиятельных лиц внутри организации, в том числе Кристиана Хорнера и Хельмута Марко, иметь большее влияние на деятельность команды Формулы-1.

Согласно информации бразильского издания Globo, источники сообщают, что Хорнер уже некоторое время пытается избавиться от Марко, чтобы контролировать работу группы в Формуле-1. Также, вопреки желанию Хорнера, Марко пытается сохранить Юки Цуноду в структуре команды, чтобы не выплачивать «Хонде» компенсацию в размере $ 10 млн. долларов.

«Ред Булл» в сезоне-2023 смог завоевать шестой для себя Кубок конструкторов, а также привели своего пилота к семьмому личному чемпионству.