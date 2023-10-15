Маркес прокомментировал свой очередной сход на Гран-при MotoGP

Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес прокомментировал своё выступление на Гран-при Индонезии.

«Уикенд начался хорошо, но потом день ото дня становилось всё сложнее. В гонке я сохранял спокойствие, немного проигрывал, но не паниковал. Целью было закончить гонку, и я ехал с этой целью. К сожалению, в какой-то момент в 13-м повороте я повредил переднюю часть [мотоцикла] и уже не смог восстановиться. Сложная авария, но мы начинаем думать об Австралии.

Я пытался понять, какую ошибку совершил. Я не делал ничего особенного, следовал тому, чего, по моим ощущениям, требовал от меня мотоцикл. Телеметрия показала, что я сделал то же самое, что и на предыдущем круге. Просто упал — это моя ошибка. Я извинился перед командой и собираюсь наилучшим образом провести оставшиеся пять гонок», — приводит слова Маркеса Crash.net.