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Ферстаппен считает, что его нельзя сравнивать с великими гонщиками других эпох

Ферстаппен считает, что его нельзя сравнивать с великими гонщиками других эпох
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу сравнения себя с пилотами других поколений.

«Каждое поколение отличается друг от друга. Поэтому мне всегда трудно сравнивать чемпионов мира и даже не чемпионов мира. Все гонщики велики по-своему. Во времена Шумахера его достижения, возможно, воспринимались как нечто обычное, потому что некоторым людям тоже могло надоесть его доминирование. Но сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что это невероятные достижения.

Красота этого вида спорта заключается в том, что никто не может повторить другого, все — уникальны. Поэтому я считаю, что несправедливо ставить кого-то выше другого. Все чемпионы мира выступали в Формуле-1 в разные периоды и являются просто великими гонщиками», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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